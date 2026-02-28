Esteban González lamenta empate del Querétaro: “Son dos puntos perdidos”

El chileno Esteban González, director técnico de Querétaro FC, expresó su frustración tras el empate 2-2 ante Santos Laguna por la octava fecha del Clausura mexicano.

El estratego calificó el encuentro como difícil y trabado, especialmente en el segundo tiempo, donde su equipo no logró sostener el rendimiento mostrado en la primera mitad.

González criticó los errores defensivos, señalando que no pueden recibir goles en jugadas a balón detenido, situaciones que —a su juicio— condicionaron el resultado.

El DT lamentó el empate, afirmando que “son dos puntos perdidos” tras el trabajo realizado durante la semana, lo que refleja la frustración del plantel.

Pensando en los próximos desafíos, el técnico advirtió que el equipo debe mostrar madurez y fortaleza para enfrentar a rivales exigentes como Monterrey y América.

El resultado dejó a Querétaro en el puesto 16 con solo seis puntos, lejos de la zona de playoffs, lo que aumenta la presión por mejorar en las próximas jornadas.

PURANOTICIA