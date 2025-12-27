Universidad Católica vuelve a la carga por el fichaje de Diego Valdés

Universidad Católica volvió a aparecer en el horizonte de Diego Valdés, en medio de los crecientes rumores sobre una posible salida del mediocampista chileno desde Vélez Sarsfield, club al que llegó a mediados de año y donde no logró consolidarse debido a reiteradas lesiones.

El volante nacional atraviesa un complejo momento deportivo, lejos del nivel que exhibió en el América de México, lo que ha motivado a la prensa azteca a especular con un inminente arribo al Club León, equipo donde milita su compatriota Rodrigo Echeverría.

Sin embargo, desde el ámbito local surgió una nueva alternativa. Según informó Radio Cooperativa, Universidad Católica inició sondeos formales y realizó consultas preliminares para evaluar la factibilidad de incorporar al futbolista en este mercado de pases.

El escenario no es sencillo para el conjunto precordillerano, considerando que Diego Valdés mantiene contrato vigente con Vélez Sarsfield hasta diciembre de 2027, lo que obligaría a negociar una salida anticipada con el club argentino.

Cabe recordar que a mediados de este año la UC ya había intentado fichar a Valdés, alcanzando incluso lo que trascendió como un “acuerdo total”, el cual finalmente fue desestimado por el jugador para priorizar su llegada a Vélez, opción que hoy podría reabrir la puerta a un eventual regreso al fútbol chileno.

