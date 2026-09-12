Universidad Católica visita a Palestino con importantes bajas en duelo clave por Copa Libertadores

Con Colo-Colo disparado en el primer lugar del Campeonato Nacional, a 14 puntos de distancia de sus escoltas, por ahora, la lucha por el segundo cupo directo a la fase grupal de la Copa Libertadores está desatada entre las universidades y Palestino, lucha que ofrecerá este sábado el choque entre Cruzados y Tetracolores en La Cisterna.

La UC junto a la U tienen 39 puntos, mientras los Árabes llegan a este duelo con 36 positivos, por lo que si alcanzan la victoria, los igualarán en puntaje. Un triunfo de la Franja, en tanto, los alejará a seis puntos de distancia.

Para la Católica el panorama no es del todo positivo. Aun cuando suman tres triunfos en línea, tienen un nuevo lesionado, ya que Clemente Montes volverá a ser de la baja y el entrenador Daniel Garnero tendrá que ingeniárselas otra vez para establecer el once titular, porque Daniel González y Eugenio Mena, que fue operado, serán otras ausencias en la UC.

El probable equipo con el que los Cruzados visiten el "Imperial de La Cisterna" será con Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Branco Ampuero, Agustín García Basso, Cristián Cuevas; Jhojan Valencia, Jimmy Martínez, Fernando Zuqui; Justo Giani, Diego Corral y Fernando Zampedri.

Los Tetracolores con su entrenador Guillermo Farré contarían con Sebastián Pérez; José Bizama, Enzo Roco y Dilan Zúñiga; Bryan Carrasco, Sebastián Gallegos, Nicolás Meza, Joe Abrigo; Marcelo Eggel, Ronnie Fernández y César Munder.

El partido está programado para las 20:00 horas de este sábado con el arbitraje del mundialista Cristián Garay y cuenta con el antecedente de la goleada 6-1 de la primera rueda favorable a la UC, en tanto, la última vez que jugaron en el estadio de avenida El Parrón igualaron a uno, en pleito del Campeonato de Primera División del 2025. Además, Palestino no se impone desde la segunda rueda del 2023 cuando ganó por 3-0.

PURANOTICIA