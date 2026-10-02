Cobreloa pierde a Bastián San Juan por el resto del año tras sufrir una grave lesión ante D. Antofagasta

Cobreloa lidera la Liga de Ascenso por un punto sobre Santiago Wanderers y San Luis de Quillota.

Y el equipo loíno deberá enfrentar la dura batalla por subir directamente a Primera División en los tramos finales sin uno de sus baluartes en la defensa.

Se trata del zaguero Bastián San Juan, quien ha sido permanente titular, pero que ya no volverá a jugar este año tras ser operado de una grave lesión en la rodilla sufrida en el duelo ante Deportes Antofagasta.

Tras conocer la noticia, San Juan se mostró resignado: “Comienza una nueva etapa en mi vida. Si bien es una pausa obligada y un momento que ningún compañero de profesión quiere vivir, sólo me queda ver el lado positivo de todo para seguir luchando (…)"

Finalmente, el defensor señaló que "será un tiempo de reflexión, aprendizajes y, sobre todo, de mucho trabajo”, dijo el jugador formado en O’Higgins.

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