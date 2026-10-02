Sindicato de Árbitros aprueba huelga tras rechazar última propuesta de la ANFP en el marco de proceso de negociación colectiva

Se encienden las alarmas en el fútbol chileno luego de que el Sindicato de Árbitros Profesionales se acogiera al derecho a huelga tras rechazar la última propuesta presentada por la ANFP, en el marco de un proceso de negociación colectiva.

A través de un comunicado, la entidad gremial detalló que en una votación donde participó el 97,7% de sus afiliados, un 99,2% respaldó la huelga. Además, anunció que se solicitó una mediación ante la Inspección del Trabajo.

En el escrito, explicaron que esta medida fue adoptada "siempre con miras a mantener la continuidad del fútbol profesional y considerando que siempre ha existido la mejor voluntad de arribar a un acuerdo que beneficie a todas las partes".

Además, lamentaron "profundamente que la ANFP haya formulado una última oferta que es en esencia igual al contrato colectivo vigente, limitándose únicamente a rechazar todas y cada una de las propuestas del Sindicato".

Esto, afirmaron, "no ha sido más que una nula muestra de la escasa voluntad de revisar las preocupaciones del gremio y ha derivado en el resultado de la votación, que ha sido claro".

Por último, animaron a la ANFP "a examinar de mejor manera la negativa total que ha mostrado en el proceso, siempre con miras a que el fútbol profesional chileno tenga un mejor desarrollo".

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