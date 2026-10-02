La Roja sub-17 goleó a Qatar en su tercer partido de la gira de amistosos de preparación para el Mundial

La selección chilena sub-17 que se prepara para el Mundial de la categoría que se jugará en Qatar entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre, sumó este viernes una nueva victoria.

El equipo dirigido por Ariel Leporati se impuso 3-0 precisamente a los qataríes, pero en Croacia, en el marco de la gira que está realizando en equipo nacional en Europa.

En la cancha del club NK Samobor, el elenco chileno logró la victoria con anotaciones de Amaro Pérez, Baltazar Oróstica y Felipe Raipán.

Cabe señalar que el próximo y último duelo de la sub-17 en esta gira será este domingo ante Croacia.

(Imagen: @laroja)

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