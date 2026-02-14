Universidad Católica visita a Cobresal con la misión de prolongar su buen momento

Los cruzados visitan a Cobresal por la tercera fecha de la Liga de Primera, con la ilusión de mantenerse en la senda del triunfo.
El Estadio Codelco El Cobre será el escenario del atractivo compromiso que animarán este viernes Cobresal y Universidad Católica, en duelo válido por la tercera fecha de la Liga de Primera. El partido está programado para las 20:30 horas y promete emociones en la Región de Atacama.
El elenco minero intentará dar vuelta la página luego de su derrota ante Unión La Calera, resultado que permanece en entredicho debido a una presunta alineación indebida del conjunto cementero. En tanto, los cruzados llegan con confianza renovada, tras imponerse a Deportes Concepción en la fecha anterior.
Para este compromiso, el técnico de la UC, Daniel Garnero, deberá lidiar con cinco bajas importantes: los lesionados Fernando Zuqui, Sebastián Arancibia y Alfred Canales, además de Daniel González, quien fue intervenido quirúrgicamente, y Clemente Montes, suspendido por dos fechas tras su expulsión ante el León de Collao.
Pese a este escenario, la única modificación que asoma en el once titular sería el ingreso de Diego Corral en reemplazo de Montes. No obstante, algunos trascendidos también apuntan a la posible inclusión de Jimmy Martínez por Eugenio Mena, lo que permitiría el retroceso de Cristián Cuevas al lateral izquierdo.
De esta forma, Universidad Católica formaría con Vicente Bernedo; Tomás Astaburuaga, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz, Eugenio Mena; Gary Medel, Matías Palavecino, Cristián Cuevas; Diego Corral, Fernando Zampedri y Justo Giani. Por su parte, Cobresal alinearía a Alejandro Santander; Guillermo Pacheco, Franco Bechtholdt, Juan Fuentes, José Tiznado; Rodrigo Sandoval, César Yanis, Agustín Nadruz, Bryan Carvallo; Julián Brea y Steffan Pino.
Cabe recordar que, aunque el presente favorece a los cruzados, la UC no gana en El Salvador desde 2021, registrando desde entonces dos triunfos y dos empates para Cobresal, un antecedente que añade tensión y expectativa al duelo de esta noche.
