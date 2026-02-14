Universidad Católica visita a Cobresal con la misión de prolongar su buen momento

El Estadio Codelco El Cobre será el escenario del atractivo compromiso que animarán este viernes Cobresal y Universidad Católica, en duelo válido por la tercera fecha de la Liga de Primera. El partido está programado para las 20:30 horas y promete emociones en la Región de Atacama.

El elenco minero intentará dar vuelta la página luego de su derrota ante Unión La Calera, resultado que permanece en entredicho debido a una presunta alineación indebida del conjunto cementero. En tanto, los cruzados llegan con confianza renovada, tras imponerse a Deportes Concepción en la fecha anterior.

Para este compromiso, el técnico de la UC, Daniel Garnero, deberá lidiar con cinco bajas importantes: los lesionados Fernando Zuqui, Sebastián Arancibia y Alfred Canales, además de Daniel González, quien fue intervenido quirúrgicamente, y Clemente Montes, suspendido por dos fechas tras su expulsión ante el León de Collao.

Pese a este escenario, la única modificación que asoma en el once titular sería el ingreso de Diego Corral en reemplazo de Montes. No obstante, algunos trascendidos también apuntan a la posible inclusión de Jimmy Martínez por Eugenio Mena, lo que permitiría el retroceso de Cristián Cuevas al lateral izquierdo.

De esta forma, Universidad Católica formaría con Vicente Bernedo; Tomás Astaburuaga, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz, Eugenio Mena; Gary Medel, Matías Palavecino, Cristián Cuevas; Diego Corral, Fernando Zampedri y Justo Giani. Por su parte, Cobresal alinearía a Alejandro Santander; Guillermo Pacheco, Franco Bechtholdt, Juan Fuentes, José Tiznado; Rodrigo Sandoval, César Yanis, Agustín Nadruz, Bryan Carvallo; Julián Brea y Steffan Pino.

Cabe recordar que, aunque el presente favorece a los cruzados, la UC no gana en El Salvador desde 2021, registrando desde entonces dos triunfos y dos empates para Cobresal, un antecedente que añade tensión y expectativa al duelo de esta noche.

