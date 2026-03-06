Católica toma vuelo: Palavecino ilusiona a los cruzados en el arranque del torneo

Universidad Católica ha ido de menos a más en este inicio de Campeonato Nacional 2026 y actualmente marcha en el segundo lugar de la tabla, a un punto del sorpresivo líder Deportes Limache.

Matías Palavecino, volante y quien llegó esta temporada como refuerzo al cuadro cruzado desde el campeón Coquimbo Unido, se refirió al buen momento del conjunto de la franja.

"Paso a paso, recién arranca esto y vamos por el buen camino. Hay que seguir trabajando y seguir demostrando que estamos para grandes cosas", destacó el argentino en conversación con Redgol.

Sobre su arribo al elenco precordillerano, sostuvo: "El salto a Católica la verdad es que es un gran paso en mi carrera, estoy muy feliz de estar acá, tratando de sumar donde me toque".

Respecto al duelo de este sábado ante O'Higgins en Rancagua, por la sexta fecha del certamen, comentó: "Venimos de ganar de visitante que era lo que queríamos. Ahora nos toca un gran rival como O’Higgins, así que vamos a tratar de llevar los tres puntos".

Por último, Palavecino se mostró expectante por la participación de la UC en Copa Libertadores: "Primero vamos a esperar el sorteo y vamos a tratar de hacer un buen papel. Creo que lo más importante es hacerse fuerte de local como lo venimos haciendo, así que vamos a tratar de dar lo mejor".

