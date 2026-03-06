“Fue un fracaso”: Israel Poblete asume duro golpe en la U tras quedar fuera de la Sudamericana

Si el triunfo en el Superclásico ante Colo Colo le había dado un respiro a Francisco Meneghini en Universidad de Chile, la derrota frente a Palestino y prematura eliminación de la Copa Sudamericana volvió a dejar tambaleando el proceso del técnico en el cuadro azul.

Este viernes el volante Israel Poblete manifestó que el tropiezo ante los árabes fue un golpe bastante duro para el plantel del conjunto estudiantil.

"Estamos muy dolidos, teníamos otra expectativa en la Sudamericana. Fue un fracaso y lo tomamos como tal. Pero ya tenemos que dar vuelta la página", expresó el mediocampista en conferencia de prensa.

"Ya perdimos, masticamos la derrota, hacemos la autocrítica y ahora el objetivo principal es salir campeón del torneo local", añadió.

En cuanto al opaco rendimiento que ha mostrado el equipo, sostuvo: "Hemos tenido detalles en el juego, tanto defensiva como ofensivamente. Desde el arquero a los delanteros tenemos que jugar mejor, estar más concentrados. Todos juntos podemos sacar esto adelante".

Sobre el delicado momento del técnico en el conjunto universitario, sostuvo: "Estamos alineados con el profe en la interna. Sabemos que se entrena bien, que todos hacen lo posible para hacer las cosas bien. Pero esto es fútbol y no se han dado las cosas como hemos querido. Pero todos hace lo mejor posible y ojalá el lunes hacer un buen fútbol y sostenerlo".

Por último, se refirió a la lesión del delantero y refuerzo Juan Martín Lucero: "Es lamentable. Él sintió una molestia y ahora está entrenando diferenciado. Antes lo habíamos visto bien, se había acoplado bien al grupo. Es una baja muy importante por el jugador que es".

