Universidad Católica venció a Coquimbo Unido y se metió en la pelea

Con una sólida reacción futbolística, Universidad Católica consiguió una contundente victoria por 3-1 ante el campeón Coquimbo Unido, resultado que le permitió reencontrarse con los abrazos y acercarse a la parte alta de la Liga de Primera.

El duelo, disputado en el Claro Arena, estuvo marcado por el antecedente de la Supercopa, donde ambos elencos protagonizaron una polémica gresca. Ese clima se trasladó parcialmente a la cancha, con un primer tiempo intenso y de pierna fuerte.

En el plano deportivo, los cruzados buscaban recuperarse tras la caída ante Cobresal, mientras que los aurinegros llegaban con confianza luego de imponerse a Deportes La Serena. La visita golpeó primero y silenció el estadio en el minuto 18, cuando Alejandro Camargo aprovechó un rebote tras un tiro de esquina y venció a Vicente Bernedo.

Lejos de desesperarse, la UC mantuvo la calma y comenzó a inclinar la cancha a su favor. La insistencia tuvo premio a los 35 minutos, cuando Justo Giani conectó un certero cabezazo para decretar el empate, devolviendo la ilusión a los hinchas locales antes del descanso.

El segundo tiempo arrancó de manera inmejorable para el equipo dirigido por Daniel Garnero. Apenas iniciado el complemento, Fernando Zampedri conectó un centro de Cristian Cuevas y, tras revisión del VAR, puso el 2-1 en el minuto 47.

El escenario se volvió aún más favorable para el local cuando Coquimbo quedó con un hombre menos por la expulsión de Juan Cornejo (57’), situación que facilitó el dominio cruzado en el mediocampo y la presión alta sobre la salida rival.

La UC capitalizó ese momento y aumentó las cifras en el minuto 68, cuando el árbitro Franco Jiménez sancionó penal por falta sobre Zampedri. El propio goleador asumió la responsabilidad y no falló desde los doce pasos, sentenciando el partido.

Aunque el VAR anuló un nuevo tanto de Giani en el tramo final, el resultado no se movió. Universidad Católica trepó al cuarto puesto con siete puntos, quedando a dos de los líderes Huachipato y Colo Colo, mientras que Coquimbo Unido se mantuvo en la zona media de la tabla. Los cruzados ahora se preparan para visitar a Ñublense en Chillán, mientras que los piratas buscarán recuperarse como locales ante Deportes Concepción.

