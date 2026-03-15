Daniel Garnero desde la banca de la UC no ocultó su preocupación de cara a Copa Libertadores

Daniel Garnero, director técnico de Universidad Católica, no ocultó su preocupación por las falencias defensivas que exhibió su equipo en el empate ante Everton, elenco que rápidamente logró ponerse en ventaja por 2-0 pero que la larga no pudo sostener el resultado y permitió la igualdad de los cruzados.

En conferencia de prensa, el adiestrador del cuadro precordillerano expuso que "es difícil cuando planificas una cosa y en menos de 10 minutos pierdes por dos goles. Estuvimos imprecisos. Sabíamos que el rival podía salir rápido ante una pérdida, pero la perdíamos muy fácil. La verdad, el rival estuvo muy preciso".

El argentino lamentó que "es algo que ya nos venía pasando, con Cobresal a los 10 minutos nos hicieron dos golazos. Intervenimos mucho nosotros en los goles, tenemos que corregir y buscar esa precisión en la terminación de jugadas para no tener sobresaltos".

Asimismo, el DT de UC remarcó que "termina siendo un problema recurrente, tratamos de solucionarlo y corregirlo, pero nos está costando. No podemos pegar el primer golpe en esas imprecisiones que tenemos. El rival, con una precisión encima de la media, nos termina convirtiendo".

Sobre esa misma línea, el entrenador lanzó una advertencia a sus dirigidos pensando en su participación en Copa Libertadores. "En la competencia internacional te tocan equipos de grandes planteles y excelentes futbolistas. Si tenemos estos problemas que estamos teniendo, no la vamos a pasar bien. Si mejoramos, vamos a competir", puntualizó.

Por último, Garnero defendió de las críticas al portero Vicente Bernedo, recalcando que "cometió un error y se equivocó como nos podemos equivocar todos. Hubo un error que tenemos que hablarlo y corregirlo. Es solucionable. Está haciendo un buen torneo, aunque quiero más y pretendo más. De él y de todos sus compañeros. Podemos más y el Vicho puede estar mejor".

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