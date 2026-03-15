Deportes Limache y Ñublense van este domingo por el liderato de la Liga de Primera

Este domingo continúa la acción de la Liga de Primera con tres encuentros, dos de los cuales podrían definir al nuevo líder del torneo a la espera de lo que mañana suceda entre el puntero Colo Colo y Huachipato.

Es que tanto Deportes Limache como Ñublense, igualados en el segundo puesto con once puntos junto a Universidad Católica, pueden saltar al primer puesto si ganan sus compromisos correspondientes a la séptima fecha.

El primero de los dos aspirantes en salir a escena será el cuadro tomatero, que tratará de dejar atrás la derrota de la semana pasada cuando visite a partir de las 18 horas de este domingo a Cobresal, club que ha acumulado tres cotejos sin ganar en la competición, además de sufrir una eliminación en fase previa de Copa Sudamericana ante Audax Italiano.

Luego de eso, específicamente desde las 20:30 de este domingo, el elenco chillanejo buscará su cuarta victoria del certamen cuando reciba a un Deportes La Serena en alza después de dos triunfos al hilo.

Cabe recordar que el encuentro entre el Cacique y el conjunto metalúrgico está agendado para este lunes a las 20:30 en el estadio Monumental.

PURANOTICIA