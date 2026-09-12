Universidad Católica vence a Palestino con doblete de Fernando Zampedri

No hay que darle mucha vuelta al tema. Universidad Católica suma victorias y puntos en su lucha por clasificar a la Copa Libertadores 2027 aunque juegue más o menos o, incluso, sea superado por largos minutos por su rival. Como pasó este sábado ante Palestino en La Cisterna.

Y eso tiene una sola gran explicación: la UC cuenta con Fernando Zampedri que es casi como tener un as ganador en la baraja.

El argentino fue, una vez más, la gran explicación para la victoria por 3-2 de los cruzados. Quizás hasta la única.

Lo valorable del duelo, más allá de lo que significó para la UC, fue que, a pesar del tempranero primer gol de Zampedri, ni uno ni otro equipo cejó en su intención ofensiva.

Palestino derechamente fue a buscar el empate y tuvo la opción en un par de ocasiones, pero fue la Católica la que alargó las cifras con un remate de Diego Corral que pareció más un intento de parar la pelota que un disparo de gol.

Valió igual.

El descuento logrado por Enzo Rocco para los tricolores mantuvo en alto el partido porque el local olió que podría hacerle daño al rival si afinaba la puntería y aprovechaba los centros -debilidad de la defensa cruzada- mientras que los universitarios tenían claro que podrían nuevamente vulnerar la valla rival si se les presentaba un espacio, por pequeño que fuera. En especial si en él estaba Zampedri.

Pareció sí que Palestino lo podía dar vuelta porque en el segundo tiempo sentó preminencia en el campo de juego, se acercó al arco de Vicente Bernedo e incluso igualó el marcador con un golazo de Joe Abrigo.

Pero no fue insuficiente. Zampedri de nuevo apareció para darle la victoria a la UC con un penal que a él mismo le cometieron.

Palestino (2)

Sebastián Pérez; Antonio Ceza (Albert Gómez, 92’), Enzo Roco, Dilan Zúñiga; Bryan Carrasco, Sebastián Gallegos (Francisco Montes, 75’), Dylan Glaby, César Munder; Marcelo Eggel (Ian Alegría, 46’), Joe Abrigo; Ronnie Fernández (Gonzalo Tapia, 75’). DT: Guillermo Farré.

Universidad Católica (3)

Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia (Bernardo Cerezo, 81’), Branco Ampuero, Agustín García, Cristian Cuevas; Fernando Zuqui (Agustín Farías, 61’), Jhojan Valencia, Matías Palavecino (Jimmy Martínez, 81’); Diego Corral (Martín Gómez, 61’), Fernando Zampedri (Nicolás L’Huillier, 92’) y Justo Giani. DT: Daniel Garnero.

Liga de Primera (Fecha 23).

Estadio: La Cisterna.

Goles: Fernando Zampedri (UC, 1’ y 72’), el segundo de penal, Diego Corral (UC, 21’), Enzo Roco (P, 28’) y Joe Abrigo (P, 56’).

Árbitro: Cristián Garay.

PURANOTICIA