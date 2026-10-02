Huachipato trepa en la tabla de posiciones tras vencer a U. de Concepción que se estanca en el penúltimo lugar

Huachipato se hizo fuerte como forastero en el estadio Ester Roa Rebolledo y derrotó por 2-0 a Universidad de Concepción, en un duelo pendiente por la fecha 23, ilusionándose con una posible clasificación a torneos internacionales, mientras su adversario se estancó en la pelea por mantener la categoría en la Liga de Primera.

"Penquistas" y "acereros" se ponían al día en un duelo que asomaba como clave en la lucha por la parte baja de la tabla, sobre todo para el dueño de casa que necesitaba imperiosamente de los tres puntos para escapar de la zona de descenso.

Y aunque el cuadro universitario arrancó de mejor manera y tuvo varias aproximaciones en el tramo inicial, la visita fue emparejando las cargas y en el minuto 16 le anularon el gol de Harold Antiñirre por un milimétrico offside advertido por el VAR.

A partir de ese momento comenzó el despertar del conjunto de la usina, que tuvo su revancha antes de la media hora de partido. Balón largo capturado por Sergio Núñez, quien le ganó sin mayores problemas a los defensas centrales, eludió al portero Jorge Broun y definió sin problemas para abrir la cuenta (28').

La escuadra local prácticamente no reaccionó luego de la conquista de su rival. se fue al descanso abajo en el marcador y a los pocos segundos de haber arrancado el complemento, se quedó con un hombre menos por la expulsión de Cristhofer Mesías, quien tras hacer una falta dijo algo que el árbitro interpretó como insultó y lo mandó a las duchas.

Aunque la UDEC tuvo un par de ocasiones para igualar las cifras, los pupilos de Jaime García retomaron el control del pleito y aprovechando la ventaja numérica, se instalaron por largos pasajes en campo contrario con la misión de aumentar las diferencias.

Como si el cotejo no hubiese estado lo suficiente cuesta arriba para el conjunto forero, sus posibilidad de empatar se extinguieron definitivamente cuando el capitán Osvaldo González (86') vio la tarjeta roja por reclamos. dejando con nueve futbolistas a su equipo. En los descuentos, Lionel Altamirano (90+6') sentenció la victoria de los siderúrgicos.

Triunfo importantísimo para el elenco metalúrgico, que escaló hasta el noveno lugar con 31 puntos y quedó a dos de meterse en puestos de clasificación a Copa Sudamericana. El combinado estudiantil, en tanto, se estancó en el penúltimo lugar con 22 unidades. dos por debajo de la permanencia.

En el marco del regreso de la Liga de Primera, Universidad de Concepción visitará a Cobresal desde las 15:00 horas del sábado 10, en un encuentro clave por mantener la categoría. Inmediatamente después (17:30 horas), Huachipato recibirá a O'Higgins.

FICHA DEL PARTIDO

Universidad de Concepción

Jorge Broun; Moisés González (David Retamal, 57'), Miguel Barbieri, Osvaldo González; Bryan Ogaz (Facundo Mater, 71'), Cristhofer Mesías; Tomás Roco (Harol Salgado, 57'), Luis Rojas (Diego Sabando, 78'), Yerco Oyanedel; Rogelio Funes Mori (Iam González, 78'), Cecilio Waterman. (DT: Cristián Muñoz)

Huachipato

Sebastián Mella; Cristian Toro, Nicolás Vargas, Rafael Caroca; Maicol León (Javier Cárcamo, 78'), Claudio Sepúlveda; Mario Briceño, Kevin Altez (Ezequiel Cañete, 66'), Harold Antiñirre (Claudio Torres, 90+2'); Sergio Núñez (Lionel Altamirano, 66'), Maximiliano Rodríguez (Cris Martínez, 78'). (DT: Jaime García)

Expulsados: Cristhofer Mesías (UDC, 46'), Osvaldo González (UDC, 86')

Árbitro: Mathías Riquelme

Estadio: Ester Roa Rebolledo, Concepción

(Imagen: @huachipato_fc)

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