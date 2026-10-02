Gerente de selecciones nacionales respalda a Nicolás Córdova y adelanta que "va a estar a cargo en los partidos de noviembre"

En medio de la oleada de críticas recibidas por el presunto conflicto que derivó en la liberación de Marcelino Núñez de la Selección chilena, el director técnico interino de la Roja, Nicolás Córdova, recibió un importante espaldarazo a su gestión.

Esto luego de que el gerente de selecciones nacionales, Felipe Correa, saliera en su defensa. "Estamos convencidos de que este interinato ha sido tiempo ganado. Se han tomado decisiones desde lo técnico que van enfocados en nuestro objetivo final que es volver a un en Mundial 2030. Se ha rejuvenecido la Selección", destacó.

Sobre las derrotas ante Canadá y Estados Unidos, el directivo afirmó que "lo que ha sucedido en estos dos partidos también es muy positivo en algunos aspectos. Obviamente, siempre hay cosas por mejorar; no podemos esperar que con resultados negativos la crítica sea positiva. Pero somos muy conscientes del trabajo que se está haciendo".

"Estamos muy tranquilos de la relación que hay entre el cuerpo técnico y los jugadores. Son situaciones puntuales que hay que saber abordar", agregó el exdirigente de Universidad Católica respecto del conflicto con Marcelino Núñez.

Asimismo, subrayó que la continuidad del DT no está en riesgo, al margen de una eventual derrota ante México este martes. "Lo hemos dicho en hartas oportunidades, Nicolás va a estar a cargo en los partidos de noviembre. Eso no está en cuestionamiento", puntualizó.

Con respecto a la desconvocatoria de Núñez, explicó que "fue una conversación personal (con Córdova) y en ese ámbito no corresponde revelar mayor detalle. Nosotros a través del comunicado transmitimos que fue una decisión personal y nosotros la tenemos que respetar y, luego de eso, enfocarnos en la selección y en el grupo".

Además, insistió en que "los motivos personales no los puede explicar un tercero. Tal como dijo Gabriel, no es el momento de hablar de eso. La explicación a futuro la tendrá que abordar el jugador, no nos corresponde a nosotros revelar una conversación que fue privada".

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