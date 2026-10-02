Final de la Copa de la Liga entre Coquimbo Unido y O'Higgins se disputará en el Claro Arena

Luego de varias semanas de incertidumbre, finalmente la ANFP habría tomado una decisión con respecto a la final de la Copa de la Liga, inédito certamen que definen Coquimbo Unido y O'Higgins.

El ente rector del fútbol chileno reprogramó el encuentro para el viernes 16 de octubre a las 20:00 horas y eligió al Claro Arena (estadio de Universidad Católica) como sede del cotejo.

Cabe recordar que inicialmente el duelo entre "piratas" y rancagüinos se había agendado para el 18 de julio en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

Sin embargo, el sistema frontal que azotó a la zona central del país por esos días obligó al organismo de Quilín a suspender el compromiso a la espera de una nueva fecha.

Luego de esto, se escogió el sábado 17. No obstante, las autoridades y Carabineros de la región de Valparaíso presentaron reparos por temas de seguridad, debido al aniversario del estallido social, obligando a buscar una alternativa.

Cabe recordar que el campeón del torneo no solo se quedará con el trofeo sino que además, accederá a la Copa Libertadores 2027 en calidad de Chile 3, es decir, segunda ronda clasificatoria.

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