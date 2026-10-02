Final de la Copa de la Liga entre Coquimbo Unido y O'Higgins se disputará en el Claro Arena

Inicialmente, el duelo entre "piratas" y rancagüinos se había agendado para el 18 de julio en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.
Luego de varias semanas de incertidumbre, finalmente la ANFP habría tomado una decisión con respecto a la final de la Copa de la Liga, inédito certamen que definen Coquimbo Unido y O'Higgins.
El ente rector del fútbol chileno reprogramó el encuentro para el viernes 16 de octubre a las 20:00 horas y eligió al Claro Arena (estadio de Universidad Católica) como sede del cotejo.
Cabe recordar que inicialmente el duelo entre "piratas" y rancagüinos se había agendado para el 18 de julio en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.
Sin embargo, el sistema frontal que azotó a la zona central del país por esos días obligó al organismo de Quilín a suspender el compromiso a la espera de una nueva fecha.
Luego de esto, se escogió el sábado 17. No obstante, las autoridades y Carabineros de la región de Valparaíso presentaron reparos por temas de seguridad, debido al aniversario del estallido social, obligando a buscar una alternativa.
Cabe recordar que el campeón del torneo no solo se quedará con el trofeo sino que además, accederá a la Copa Libertadores 2027 en calidad de Chile 3, es decir, segunda ronda clasificatoria.
PURANOTICIA