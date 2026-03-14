Universidad Católica va en búsqueda del liderato ante un Everton en alza y renovado

Universidad Católica tratará de reencontrarse con el triunfo cuando reciba la noche de este sábado en el Claro Arena a Everton, cuadro que llegará encendido después de dos triunfos al hilo y que además vivirá el debut de su nuevo entrenador, Walter Ribonetto.

Los cruzados, luego de su derrota ante O'Higgins, se estancaron en el cuarto lugar con diez puntos, pero si ganan eeste sábado, saltarían hasta la cima de la tabla superando por una unidad a un Colo Colo que lunes mide fueras con Huachipato.

Para este duelo, el técnico estudiantil Daniel Garnero realizará dos modificaciones en el once inicial, una de ellas obligadas con el ingreso de Bernardo Cerezo por Tomás Asta-Buruaga, quien sufrió una rotura de ligamentos. Además, el volante Matías Palavecino reemplazaría al joven Vicente Cárcamo.

De esta manera, la UC se presentaría con Vicente Bernedo; Bernardo Cerezo, Juan Ignacio Díaz, Branco Ampuero, Cristián Cuevas; Gary Medel, Jhojan Valencia, Jimmy Martínez, Matías Palavecino; Justo Giani y Fernando Zampedri.

Por su parte, el elenco ruletero cosechó dos victorias consecutivas de la mano del interino Davis González desde la partida de Javier Torrente, resultados que los dejaron en penúltima ubicación con seis unidades, a la espera de que el Tribunal de Disciplina confirme la sanción sobre Unión La Calera que le daría tres positivos más.

El conjunto oro y cielo formaría con Ignacio González; Benjamín Berríos, Hugo Magallanes, Diego Oyarzún, Vicente Fernández, Joaquín Moya, Alan Medina, Dieter Villalpando; Emiliano Ramos y Cristian Palacios.

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