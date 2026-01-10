Universidad Católica sorprende y alista la llegada de su quinto refuerzo para 2026

Universidad Católica continúa activa en el mercado de fichajes y sorprendió al confirmar que podría sumar un quinto refuerzo para la temporada 2026, pese a que durante la semana ya había presentado oficialmente a cuatro incorporaciones para el nuevo ciclo deportivo.

Desde el club señalaron que el nuevo nombre se integraría tras superar las evaluaciones médicas de rigor, lo que abre la puerta a un anuncio inminente. La operación responde a la planificación encabezada por el técnico Daniel Garnero, quien busca consolidar su plantel con alternativas en todas las líneas.

El futbolista que asoma como nueva incorporación es el defensor argentino Juan Ignacio Díaz, quien viene de una destacada temporada en O’Higgins de Rancagua, elenco en el que no solo fue titular indiscutido, sino que además ejerció como capitán, consolidándose como uno de los referentes del equipo celeste.

Díaz, de 27 años, inició su carrera profesional en Estudiantes de La Plata en 2018, y posteriormente sumó rodaje en Agropecuario y Barracas Central, antes de arribar al fútbol chileno, donde logró regularidad y liderazgo en la zaga rancagüina.

Con esta eventual incorporación, Universidad Católica confirma que el mercado aún no está cerrado, apostando por reforzar su defensa con un jugador de experiencia reciente en el medio local, en un año donde el objetivo será volver a competir en los primeros lugares del torneo nacional.

PURANOTICIA