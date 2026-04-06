Universidad Católica se pone a prueba ante un Boca Juniors de lujo en su estreno por la Copa Libertadores

El estreno de Universidad Católica en la ronda grupal de la Copa Libertadores 2026 se concretará este martes, enfrentando un desafío de alta complejidad. La escuadra cruzada ejercerá su localía en el Claro Arena para medirse ante el siempre imponente Boca Juniors de Argentina.

De cara a este compromiso en el recinto de la precordillera, los reportes provenientes de la prensa trasandina indican que el conjunto xeneize dispondrá de su mejor contingente para intentar doblegar al elenco de la franja en territorio nacional.

Según la información que emana desde el país vecino, la alineación titular del equipo boquense estaría integrada por Leandro Brey bajo los tres tubos; una línea defensiva compuesta por Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; en la zona media se ubicarían Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes y Milton Delgado; dejando en labores creativas a Tomás Aranda para alimentar a la dupla ofensiva de Miguel Merentiel junto a Ádam Bareiro.

En cuanto a las novedades del plantel visitante, se confirmó que Carlos Palacios será una ausencia obligada en Boca Juniors debido a una lesión de rodilla que lo mantiene al margen de la convocatoria. Por su parte, el volante nacional Williams Alarcón esperaría su oportunidad desde el banco de suplentes.

La programación oficial para este choque entre la UC y el cuadro de La Ribera estipula que el pitazo inicial se dará a las 20:30 horas de este martes 7 de abril, teniendo como escenario el césped del Claro Arena.

PURANOTICIA