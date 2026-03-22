Universidad Católica se hace fuerte en el Claro Arena y gana en el debut de la Copa de La Liga

Con los primeros tres puntos en la Copa de la Liga, Universidad Católica ya proyecta su segunda presentación este miércoles 25 frente a Ñublense en Chillán. El triunfo 2-1 sobre Universidad de Concepción se sostuvo hasta el final, pese a que el encuentro terminó con 10 jugadores por lado tras las expulsiones de Martín Ramírez y Matías Palavecino.

La remontada había llegado en los 76’, cuando Diego Valencia conectó de cabeza un envío de Matías Palavecino para el 2-1. Antes, Justo Giani había igualado al filo del descanso con un penal ejecutado al 45’, luego de que el VAR confirmara la mano de Leonel González. El gol inicial lo había marcado Cristhofer Mesías al 24’, tras pase de Agustín Urzi.

El partido estuvo marcado por las ausencias: Fernando Zampedri, “su goleador histórico”, quedó fuera por un lumbago, y tampoco estuvieron Juan Ignacio Díaz, Eugenio Mena ni Jimmy Martínez. Ese panorama abrió espacio a juveniles como Juan Francisco Rossel y Nicolás L’Huillier, aunque ninguno logró aprovechar su oportunidad y ambos fueron sustituidos a la hora de juego.



La UC, con un 4-4-2 adaptado y varios improvisados en defensa, mostró nuevamente su carácter de equipo de reacción. Pese a las falencias iniciales y a la falta de peso ofensivo sin Zampedri, supo recomponerse y asegurar la victoria en el Claro Arena.

U. CATÓLICA (2): Vicente Bernedo; Nicolás L’Huillier (61’, Alfred Canales), Agustín Farías, Branco Ampuero, Daniel González; Cristián Cuevas, Gary Medel (73’, Clemente Montes), Jhojan Valencia, Matías Palavecino; Justo Giani y Juan Francisco Rossel (61’, Diego Valencia). DT: Daniel Garnero.

U. CONCEPCIÓN (1): Santiago Silva; Yerko Oyanedel, Leonel González, David Retamal, Jorge Espejo; Bryan Ogaz, Cristopher Mecías (46’, Pablo Parra), Facundo Mater; Agustín Urzi (77’, Antonio Díaz), Diego Sabando (63’, Martín Ramírez) y Jeison Fuentealba (77’, Harol Salgado). DT: Facundo Gareca.

COPA DE LA LIGA (GRUPO B)

GOLES: 23’, Cristopher Mecías (UdeC), 45+2’, Justo Giani (penal, UC), 75’, Diego Valencia (UC).

EXPULSADOS: 70’, Martín Ramírez (UdeC), 80’, Matías Palavecino (UC).

ÁRBITRO: Gastón Philippe Noriega.

ESTADIO: Claro Arena.

PURANOTICIA