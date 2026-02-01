Universidad Católica rescata un empate ante La Serena en un vibrante estreno del torneo

Universidad Católica y Deportes La Serena protagonizaron un intenso empate 2-2 en el Estadio La Portada, en el marco de la primera fecha del Campeonato Nacional 2026 de la Liga de Primera. El encuentro dejó emociones de principio a fin y permitió a ambos equipos sumar su primer punto en el arranque del torneo.

El conjunto local golpeó primero y con fuerza. Felipe Chamorro fue la gran figura del primer tiempo al anotar un doblete para los “Granates” a los 33 y 38 minutos, desatando la ilusión en el regreso de La Serena a la máxima categoría del fútbol chileno.

Sin embargo, Universidad Católica reaccionó antes del descanso. Justo Giani descontó en el tiempo añadido del primer tiempo (45+2’), un gol clave que mantuvo con vida a los “Cruzados” de cara al complemento.

El segundo tiempo estuvo marcado por la expulsión de Sebastián Díaz Aracena, quien vio la tarjeta roja por doble amonestación a los 70 minutos, dejando a La Serena con un hombre menos en un momento decisivo del partido.

Con superioridad numérica, la UC fue en busca del empate y lo consiguió a los 85 minutos gracias a su goleador histórico, Fernando Zampedri, quien selló el 2-2 definitivo y rescató un punto como visitante.

Con este resultado, Universidad Católica se ubica en el cuarto lugar de la tabla con un punto, mientras que Deportes La Serena queda en la quinta posición, también con una unidad.

En el historial reciente entre ambos equipos, los números favorecen ampliamente a los cruzados, con 11 triunfos frente a solo 3 victorias de La Serena y ningún empate previo. No obstante, el duelo disputado en La Portada demostró que los “Granates” están listos para competir en su retorno a la división de honor.

Ambos elencos comenzaron así una nueva temporada en la que cada punto será clave para sus respectivas aspiraciones: La Serena en consolidarse en Primera y Universidad Católica en la pelea por el título.

PURANOTICIA