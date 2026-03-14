Cobreloa ganó y le metió presión a Puerto Montt en la lucha por el liderato de la Liga de Ascenso

Cobreloa le aguó la fiesta a Deportes Iquique en el estadio Tierra de Campeones y se impuso por un ajustado 2-1, tomando por asalto el liderato de la Liga de Ascenso.

Sebastián Zúñiga de penal (13') y Gustavo Gotti (25') marcaron para el cuadro calameño, mientras que Agustín Venezia (28') anotó el descuento de los dragones celestes.

Con este resultado, los zorros treparon hasta la cima del torneo con diez puntos, uno más que el elenco puertomontino que aun debe jugar en esta fecha. La escuadra de Tarapacá, en tanto, perdió el invicto y quedó quinto con cinco unidades.

Un poco más temprano durante la jornada de este viernes, Deportes Recoleta se hizo respetar como dueño de casa y derrotó por un cómodo 2-0 a Unión San Felipe.

Un doblete de Germán Estigarribia (36' y 82') fue todo lo que requirió el conjunto albiazul para obtener la victoria y subir así al tercer puesto con nueve positivos. El combinado aconcagüino, en cambio, se mantuvo octavo con cuatro puntos.

En la próxima fecha, Deportes Recoleta visitará a Rangers, Deportes Iquique hará lo propio con Deportes Copiapó, Unión San Felipe recibirá a San Marcos de Arica y Cobreloa chocará con Magallanes.

PURANOTICIA