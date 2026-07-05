Universidad Católica remonta ante Copiapó y mantiene campaña perfecta en Copa Chile

Universidad Católica marcha con campaña perfecta en la Copa Chile, pero, fiel a su costumbre de esta temporada, comenzó perdiendo una vez más y tuvo que revertir el marcador frente a Deportes Copiapó.

Los Leones Atacameños sabían que la igualdad de Everton con San Luis les abría la posibilidad de alcanzar el subliderato del grupo, y más aún ante un equipo con varias modificaciones que presentó la UC, por lo que se notó un equipo con bríos por conseguir los tres puntos.

A los 10' Fabián Tabilo en un carrerón por la izquierda, fue incontrolable para la defensa cruzada, pero no hubo compañeros que capitalizaran el desborde, y Daniel González terminó despejando.

La Católica tuvo como gran opción de gol el remate que Diego Corral tuvo sobre la portería de Nicolás Temperini a los 35' tras una habilitación de Fernando Zampedri, pero el guardameta nortino.

Cuatro minutos después, una mala salida de la UC fue capturada en la zona media, una rápida habilitación para Tabilo no pudo ser neutralizada por Bernardo Cerezo, y el remate que parecía un centro dio levemente en el lateral franjeado y dejó sin poder de reacción a Vicente Bernedo, que vio vulnerada su portería.

En el segundo lapso, los locales no podían penetrar la fortificada zona defensiva de Copiapó, por lo que la opción fue probar desde fuera del área. Jhojan Valencia a los 60' sacó un derechazo que se le coló en el poste izquierdo de Temperini para dejar el marcador igualado a uno.

La invernal noche precordillerana seguía reservada para los golazos. A los 69' Martín Gómez recibió el balón en el área, acomodó con su pierna izquierda y un derechazo potente hizo saltar de sus asientos a los espectadores para aplaudir la conquista cruzada que los dejó 2-1 arriba en el tanteador.

La victoria de Universidad Católica demostró una vez más el poder de reacción de los dirigidos de Daniel Garnero, que a pesar de las variantes que pone en el terreno de juego, sigue con campaña perfecta en la Copa Chile, con cinco triunfos en igual número de partidos.

Universidad Católica: Vicente Bernedo, Bernardo Cerezo, Branco Ampuero, Daniel González, Nicolás L’Huillier (46’ Cristian Cuevas), Jhojan Valencia (87’ Alfred Canales), Jimmy Martínez (71’ Fernando Zuqui), Martín Gómez (71’ Juan Francisco Rossel), Matías Palavecino, Diego Corral (87’ Agustín Farías), Fernando Zampedri. DT: Daniel Garnero.

Deportes Copiapó: Nicolás Temperini, Diego Opazo, Marcelo Filla, Nicolás Suárez, Salvador Sánchez, Claudio Zamorano (71’ Enzo Fernández), Fabián Tabilo (59’ Agustín Ortiz), Gastón Pérez, Iván Ledezma (19’ Axl Ríos), Carlos Ross (46’ John Santander), Lautaro Palacios (71’ Lautaro Palacios). DT: Héctor Almandoz.

Estadio Claro Arena (9.470 espectadores)

Goles: 39’ Fabián Tabilo 0-1; 60’ Jhojan Valencia 1-1; 69’ Martín Gómez 2-1

Árbitro: Rodrigo Carvajal

PURANOTICIA