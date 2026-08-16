Alejandro Tabilo enfrentará a Rafael Jodar en el Masters de Cincinnati

El tenista nacional Alejandro Tabilo (26° del ranking ATP) conoció la noche de este sábado su suerte para la tercera ronda del Masters de Cincinnati, donde quedó emparejado con un reciente verdugo.

Hablamos del español Rafael Jodar (15°), quien logró una remontada increíble ante el canadiense Denis Shapolapov (48°) para imponerse por parciales de 7-5, 4-6 y 7-5 luego de haber estado 1-5 abajo en el tercer set y con algunas molestias en su pierna izquierda.

Este será el tercer cruce entre el chileno y el hispano, todos en el presente año, partiendo por la primera ronda del Masters de Indian Wells, donde "Jano" derrotó a su oponente por un categórico 6-1 y 6-2.

Sin embargo, el ibérico se tomó revancha a inicios de agosto en el ATP 500 de Washington, derrotando por 6-7 (6), 6-4 y 6-4 al criollo para acceder a la final del certamen estaodunidense.

En caso de desnivelar el historial a su favor, Tabilo enfrentaría en la siguiente instancia al vencedor del cruce entre el italiano Flavio Cobolli (10°) y el belga Alexander Blockx (32°).

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