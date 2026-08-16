Colo Colo recibe a O'Higgins para mantener su ventaja en la cima

A contar de las 17:30 horas de este domingo, Colo Colo recibirá en el estadio Monumental a un golpeado O'Higgins con el objetivo de mantener el tranco ganador y mantener su ventaja sobre su más cercano perseguidor en la cima de la Liga de Primera, Universidad de Chile.

Es que con su victoria de este sábado sobre Deportes Limache, los azules quedaron a nueve puntos de un Cacique que de ganar volvería a sacarle doce de diferencia en la antesala del Superclásico del próximo domingo.

Para lograrlo, el técnico Fernando Ortiz realizaría una única modificación en el once inicial respecto del equipo que venció a Unión La Calera, que sería la salida del Erick Wiemberg por Diego Ulloa, quien se recuperó de sus problemas físicos.

El portero caboverdiano Vozinha, sensación en la Copa del Mundo, nuevamente no fue citado, a diferencia del joven defensa Iván Román, quien firmó esta semana y sumó su primera convocatoria.

De esta manera, el conjunto popular saldría a la cancha con Gabriel Maureira; Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Joaquín Sosa; Jeyson Rojas, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez, Álvaro Madrid, Diego Ulloa; Maximiliano Romero y Leandro Hernández.

Por su parte, el Capo de Provincia viene alicaído a raíz de su reciente eliminación de Copa Sudamericana a manos de Boca Juniors y de la mala racha que arrastra en el certamen local, donde marcha 12° con 23 puntos, solo seis por arriba de la zona de descenso.

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