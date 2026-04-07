Universidad Católica recibe a Boca Juniors en el debut de Copa Libertadores 2026

La Universidad Católica iniciará su recorrido en la Copa Libertadores 2026 enfrentando un desafío de alto calibre: Boca Juniors de Argentina.

El cruce entre el elenco de la franja y la escuadra xeneize está pactado para las 20:30 horas en el estadio Claro Arena, recinto que vivirá su bautismo en competencias internacionales luego de su inauguración oficial durante el año 2025.

El conjunto comandado por Daniel Garnero llega a este estreno continental con el ánimo en alto, tras la contundente goleada por 6-1 que le propinó a Palestino en el marco de la Liga de Primera. No obstante, el entrenador realizaría dos modificaciones en la alineación estelar: se espera el retorno del mediocampista Gary Medel, quien vuelve tras superar una lesión, para ocupar el lugar del lateral izquierdo Nicolás L'Huillier (lo que derivará en que Cristián Cuevas se desplace a esa banda).

En tanto, en el centro de la retaguardia, Juan Ignacio Díaz ingresaría en reemplazo de Agustín Farías.

De no mediar inconvenientes de último minuto, la formación de la UC estaría integrada por Vicente Bernedo en portería; Daniel González, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz y Cristián Cuevas en defensa; Jhojan Valencia, Gary Medel y Matías Palavecino en la zona de volantes; para dejar en el ataque a Clemente Montes, Fernando Zampedri y Justo Giani.

En la vereda opuesta, Boca Juniors arriba a territorio nacional precedido de un triunfo ante Talleres de Córdoba el pasado fin de semana y con un registro vigente de nueve partidos invicto en la liga argentina. En cuanto a los futbolistas chilenos que militan en el club bonaerense, Carlos Palacios quedó marginado de la citación debido a una lesión, mientras que Williams Alarcón iniciará el compromiso desde el banco de suplentes.

Este encuentro es válido por la primera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores, zona que también integran Barcelona de Ecuador y Cruzeiro de Brasil. Ambos clubes se medirán paralelamente esta noche, a las 20:00 horas, en la ciudad de Guayaquil.

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