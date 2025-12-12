Universidad Católica presentó su nueva camiseta de cara a la temporada 2026

Nueva armadura para Universidad Católica. El cuadro cruzado presentó este viernes de manera oficial la camiseta que utilizará en la temporada 2026.

La marca sigue siendo Puma, y en un video grabado en el estadio Claro Arena, con el goleador Fernando Zampedri como protagonista, se dio a conocer la nueva indumentaria.

Entre las novedades, está que la franja vuelve a su posición tradicional, luego de haberla subido en este 2025, y tiene un estilo degradado, de un tono azul intenso a celeste.

El evento contó con la participación de Milovan Mirosevic, histórico ex jugador del club, y Agustina Heyermann, jugadora del plantel femenino.

"La verdad es que la camiseta es cómoda, distinta a las anteriores en términos del peso, es una camiseta bastante más ligera", expresó Mirosevic, actual jefe técnico del fútbol joven del cuadro estudiantil.

En tanto, Heyerman sostuvo: "No puede esperar más para utilizar esta camiseta en el estadio, con lo que se viene. Creo que la ilusión que dejó el plantel masculino al clasificar a Libertadores y lo que queremos lograr con el femenino es importante, este 2026 va a ser clave. Con esta indumentaria y con la gente va a ser interesante".

Por su lado, el gerente de Cruzados, Juan Pablo Pareja, dio a conocer que "la camiseta alternativa tiene que estar presentada durante enero, antes del primer partido, que en nuestro caso es la Supercopa. La tercera debiese ser durante el primer trimestre, probablemente para el mes de marzo porque para la Copa Libertadores tenemos que tenerla inscrita ante Conmebol".

