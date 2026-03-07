DT de Midtjylland anticipa salida de Darío Osorio a una liga mayor de Europa

El futuro del volante chileno Darío Osorio en el FC Midtjylland de Dinamarca parece estar cada vez más cerca de un cambio, luego de que su entrenador anticipara que el jugador podría emigrar pronto a un club de una liga más competitiva de Europa.

El técnico del equipo danés, Mike Tullberg, se refirió al futbolista tras la contundente victoria por 4-0 sobre Silkeborg IF, instancia en la que volvió a destacar su desempeño dentro del plantel.

Según el entrenador, Osorio ha demostrado un crecimiento importante desde su llegada al club, transformándose en un jugador clave por su capacidad de aportar tanto en ataque como en labores defensivas.

“Es un jugador de equipo extraordinario y se ha convertido en un verdadero futbolista de ida y vuelta, muy valioso para nosotros”, afirmó el estratega al analizar el aporte del chileno en la cancha.

Tullberg también aseguró que el mediocampista inevitablemente cambiará de club en algún momento, ya que sus características lo hacen atractivo para instituciones de mayor nivel en el fútbol europeo.

El técnico incluso fue más allá y señaló que si trabajara en otro club del extranjero tendría a Osorio como prioridad en la lista de fichajes, destacando que su versatilidad y capacidad para defender y atacar lo convierten en un jugador muy interesante para equipos de alto nivel.

PURANOTICIA