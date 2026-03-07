Liga de Primera: Colo Colo busca recuperarse y Universidad Católica mantener su buen momento

La sexta fecha de la Liga de Primera comenzó este viernes y continuará este sábado con una jornada cargada de partidos, donde Colo Colo y Universidad Católica serán protagonistas con objetivos distintos en la tabla.

El equipo albo buscará dejar atrás la dolorosa derrota sufrida en el Superclásico, mientras que los cruzados intentarán confirmar su buen momento y mantenerse en la parte alta del campeonato.

La jornada sabatina arrancará al mediodía con dos encuentros. En Talcahuano, Huachipato recibirá a Coquimbo Unido, en un duelo entre equipos que buscan recuperar terreno en la clasificación.

En paralelo, en el estadio Sausalito de Viña del Mar, Everton enfrentará al actual líder del torneo, Deportes Limache, que intentará defender la cima del campeonato.

Durante la tarde será el turno de los equipos grandes. A las 18:00 horas, Colo Colo visitará el estadio Bicentenario de La Florida para medirse ante Audax Italiano.

El conjunto dirigido por Jorge Almirón necesita sumar puntos para recuperar confianza tras el golpe sufrido ante Universidad de Chile en el clásico.

Más tarde, a las 20:30 horas, O’Higgins recibirá a Universidad Católica en Rancagua, en un duelo que puede ser clave para las aspiraciones de ambos equipos.

Los cruzados llegan con la intención de ratificar su buen rendimiento en el inicio del torneo y seguir posicionándose entre los principales candidatos al título.

PURANOTICIA