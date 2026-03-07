Desde Argentina aseguran que club europeo sigue de cerca a Carlos Palacios

El volante chileno Carlos Palacios podría dar el salto al fútbol europeo en el próximo mercado de fichajes, según informaciones surgidas desde Argentina que vinculan al jugador de Boca Juniors con el Zenit de San Petersburgo.

El último encuentro disputado por el mediocampista fue el 7 de diciembre, antes de someterse a una cirugía por una lesión en el menisco externo de la rodilla derecha, situación que lo mantendrá cerca de dos meses más fuera de las canchas.

Pese a este escenario, Palacios sigue generando interés en el extranjero, especialmente en el fútbol ruso, donde el Zenit —actual campeón y uno de los clubes más poderosos de Rusia— lo tendría en carpeta.

La información fue difundida por la cadena argentina TyC Sports, donde señalaron que el chileno podría recibir ofertas en los próximos meses, lo que podría acelerar su salida de Boca Juniors.

“A Carlos Palacios lo van a venir a buscar en estos días, por eso tiene que jugar para mostrarse”, señalaron desde el medio deportivo argentino respecto a la posible transferencia del futbolista.

Según los reportes, la dirigencia de Boca Juniors no vería con malos ojos una eventual venta, ya que el jugador no sería considerado una pieza clave dentro del esquema del equipo de cara a la próxima temporada.

