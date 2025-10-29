Universidad Católica pierde a tres figuras clave por sanciones tras el triunfo en el clásico universitario

Universidad Católica se quedó con el clásico universitario al vencer a la U por 1-0 en el Claro Arena, resultado que le permitió dar un gran paso para intentar clasificar de manera directa a la Copa Libertadores 2026.

Pero no todo es festejo para los cruzados, pues en las últimas horas recibió malas noticias desde el Tribunal de Disciplina de la ANFP.

Es que el conjunto de la franja perderá tres jugadores por sanciones, de cara al crucial duelo de este fin de semana ante O'Higgins de Rancagua.

Gary Medel fue castigado con dos fechas de suspensión por la tarjeta roja que recibió ante los laicos tras una dura entrada contra Lucas Di Yorio. Con esto, el "Pitbull" se perderá el cotejo frente a los celestes y además ante Deportes La Serena.

En tanto, pese a la apelación, la Primera Sala ratificó la tarjeta amarilla de Fernando Zampedri, quien por acumulación quedará fuera ante los rancagüinos.

A esas sensibles bajas se suma la del volante colombiano Jhojan Valencia, también por acumulación de amarillas.

