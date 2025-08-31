Universidad Católica logra segundo triunfo consecutivo de local ante Cobresal

Universidad Católica salió de la UTI, donde estuvo por varias fechas de la Liga de Primera. Y en eso ha tenido mucho que ver la llegada del DT Daniel Garnero.

El entrenador argentino no sólo renovó emocionalmente a su equipo, sino que también le entregó nuevas armas. La más evidente, las pelotas paradas.

A Cobresal, tal como pasó ante Colo Colo y Unión Española, la Católica le ganó por esta vía.



Pese a que la UC comenzó dominando y que las corridas de Eduard Bello, por la derecha, y de Clemente Montes, por la izquierda, llevaron problemas a la zaga visitante, poco a poco Cobresal le fue encontrando la vuelta al encuentro.

Y de la manera que bien lo sabe hacer la escuadra de Gustavo Huerta: con trazos largos, para así aprovechar los espacios que dejaría inevitablemente el rival.

La fórmula dio resultados a los mineros para abrir la cuenta. Una buena recuperación de César Yanis ante una salida errada de la Católica, fue muy bien aprovechada por Diego Coelho para superar al arquero Vicente Bernedo.

Los cruzados sintieron el golpe. Y muy temprano en el segundo tiempo (49’) lograron igualar con un cabezazo de Branco Ampuero en una jugada que tuvo su origen en un tiro libre de Bello.

De ahí para adelante, el encuentro se abrió en cuanto a emociones.

La UC dominó el juego, se acercó una y otra vez al arco de Jorge Pinos pero Cobresal, con su contraataques, igual sentó presencia y ganas de ganar.

La balanza finalmente se inclinó nuevamente con la nueva “especialidad de la casa” de la UC.

Un servicio de esquina fue pivoteado por Tomás Astaburuaga quien la bajó para Diego Valencia que, con un cabezazo que pegó en la humanidad del zaguero José Tiznado, logró el 2-1 definitivo.

Garnero estaba contento. El trabajo de la semana de nuevo le funcionó.

Universidad Católica (2)

Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Daniel González (Tomás Asta-Buruaga, 77’), Branco Ampuero, Eugenio Mena; Gary Medel (Alfred Canales, 46’), Jhojan Valencia; Eduard Bello (Diego Corral, 77’), Cristian Cuevas, Clemente Montes (Juan Francisco Rossel, 90’); Diego Valencia (Agustín Farías, 90’). DT: Daniel Garnero.

Cobresal (1)

Jorge Pinos; José Tiznado, Christian Moreno, Cristian Toro; Christopher Barrera, César Yanis, Diego Céspedes, Christofer Mesías (Vicente Fernández, 53’); Jorge Henríquez; Benjamín Ramírez (César Munder, 46’) y Diego Coelho. DT: Gustavo Huerta.

Liga de Primera (Fecha 22).

Estadio: Claro Arena.

Goles: Diego Coelho (CS, 36’), Branco Ampuero (UC, 49’) y Diego Valencia (UC, 85’).

Árbitro: Piero Maza.

Público: 17.537 personas.

