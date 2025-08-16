Universidad Católica le dio un mazazo a Colo Colo y dejó a Jorge Almirón en la cuerda floja

Con una efectividad ofensiva pocas veces vista a lo largo de la temporada, Universidad Católica desnudó las falencias defensivas de un irreconocible Colo Colo y se impuso por un contundente 4-1 en el estadio Monumental, quedándose con el clásico 188, poniendo contra las cuerdas al técnico Jorge Almirón.

En la previa del encuentro, tanto albos como cruzados reconocieron que no estaban atravesando por su mejor momento en términos de nivel juego y, particularmente, de resultados, por lo cual el choque de esta tarde era fundamental para quedarse con los tres puntos y así despegarse de la zona media de la tabla.

Con respecto del armado de los equipos, el dueño de casa recuperó a varios hombres clave como Alan Saldivia, Arturo Vidal, Emiliano Amor y Javier Correa, ausentes en el pleito con Everton. En la vereda opuesta, Daniel Garnero apostó por Tomás Asta-Buruaga por el suspendido Sebastián Arancibia y por Diego Corral en lugar de Diego Valencia.



El duelo no pudo iniciar de mejor manera para la visita. El reloj marcaba apenas 25 segundos cuando Fernando Zampedri le ganó un balón aéreo al portero Fernando De Paul y Cristián Cuevas remató en soledad para poner el 1-0, pese a los reclamos del arquero de una presunta falta del atacante.

El Cacique se intentó recomponer a este duro golpe y cuando parecía que al menos tenía el control de la posesión, el colombiano Jhojan Valencia sirvió un centro desde el córner, Tomás Asta-Buruaga ganó por el primer palo y aumentó las cifras a los once minutos. Pero lo peor estaba por venir.

Si bien el cuadro popular tuvo varias ocasiones para haber estrechado las diferencias (19', 25' y 28'), no pudo doblegar a su rival, que estiró su ventaja en los 33' por medio de su goleador histórico, el capitán Zampedri, quien aprovechó un rebote del guardameta para anotar a puerta vacía.

Sobre el final de la fracción inicial Erick Wiemberg le botó el arco a Vicente Bernedo (43') y metió nuevamente en partido a su equipo. Jorge Almirón apostó por el ingreso de Claudio Aquino para el complemento pero a los 20 segundos la UC le propinó otro mazazo gracias a la combinación de Clemente Montes y Cuevas, quien colocó el 4-1.



La segunda conquista del "Cimbi" fue el golpe de gracia para el compromiso. El DT del vigente campeón del fútbol chileno siguió moviendo las piezas e incluso apostó por la salida de Vidal por el joven Francisco Marchant. No obstante, nada de eso sirvió y estuvo más cerca de caer el quinto gol del forastero (61', 69' y 79') que un nuevo descuento albo.

Con esta sólida victoria, la escuadra precordillerana escaló hasta el sexto lugar con treinta puntos, dejando al combinado de Macul en el octavo puesto con 27 unidades, manteniéndose por ahora fuera de clasificación a copas internacionales.

En la próxima fecha, aun en horario por confirmar, Colo Colo visitará el estadio Municipal de La Cisterna para enfrentar a Palestino. Por su parte, Universidad Católica recibirá a Unión Española en el ansiado estreno del Claro Arena.



Colo Colo

Fernando de Paul; Alan Saldivia (Claudio Aquino), Emiliano Amor, Sebastián Vegas; Mauricio Isla, Víctor Felipe Méndez (Esteban Pavez, 57'), Vicente Pizarro, Arturo Vidal (Francisco Marchant, 57'), Erick Wiemberg; Lucas Cepeda, Javier Correa (Salomón Rodríguez, 68'). (DT: Jorge Almirón)

Universidad Católica

Vicente Bernedo; Tomás Astaburuaga, Daniel González, Branco Ampuero, Eugenio, Mena; Gary Medel, Jhojan Valencia (Alfred Canales, 74'), Cristián Cuevas (Ignacio Pérez, 83'); Clemente Montes (Leenhan Romero, 74'), Fernando Zampedri (Eduard Bello, 83'), Diego Corral (Diego Valencia, 62'). (DT: Daniel Garnero)

Árbitro: Cristian Garay

Estadio: Monumental, Macul

