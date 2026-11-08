Universidad Católica golea 3-0 a Deportes Limache y arrebata el subliderato a Universidad de Chile

Universidad Católica ganó, gustó y goleó por un claro 3-0 a Deportes Limache en el Claro Arena, y superó en la tabla a Universidad de Chile, dejando al rojo vivo la pelea por quedarse con el cupo de Chile 2 para la Copa Libertadores.

Los cruzados, con el ánimo por las nubes tras su victoria sobre la U, se ilusionaban con quitarle a los azules el subliderato del torneo. El cuadro cervecero, en tanto, tenían una buena chance no solo de consolidarse en zona de Copa Sudamericana, sino también de presionar a la propia UC en la tabla.

Pero nada de eso ocurrió. Pese a un buen arranque que les permitió instalarse cerca del arco de Darío Melo, los pupilos de Víctor Rivero no pudieron sostener el ritmo y se vieron superados por la intensidad del elenco estudiantil, que se adueñó completamente del compromiso.

Cuando corría el minuto veinte, el árbitro Franco Jiménez concedió penal en favor del dueño de casa por falta sobre Juan Francisco Rossel y, como no podía ser de otra manera, el capitán Fernando Zampedri se paró frente al balón y superó al arquero César Dutra con un potente disparo (22').

El defensa Tomás Asta-Buruaga aumentó las cifras con sutil toque de cabeza tras un centro de Cristián Cuevas (30') y cuando los protagonistas ya pensaban en el descanso, Jhojan Valencia combinó con Jimmy Martínez y este asistió a Zampedri para que el "Toro" decretara la goleada (45+3').

Aunque el elenco cervecero mostró mayor vocación ofensiva en el complemento, esto no se vio reflejado en un gran número de ocasiones de peligro, haciendo que Melo se mantuviera prácticamente como un espectador más en el reducto de Las Condes.

La escuadra universitaria, en tanto, sacó un poco el pie del acelerador y aun así generó algunas ocasiones de peligro en el marco custodiado por Dutra (46', 58' y 65'). Solo en la agonía del pleito los tomateros pudieron inquietar en algo al fondo contrario (87' y 89').

De esta manera, el conjunto de la franja llegó a 49 puntos y le quitó el subliderato a Universidad de Chile (48), equipo que esta tarde enfrenta a Cobresal. Los rojinegros, en tanto, se mantuvieron cuartos con cuarenta unidades.

Después de la pausa por fecha FIFA, Coquimbo Unido recibirá a Everton al mediodía del sábado 21, mientras que Universidad Católica visitará el estadio Monumental el próximo domingo 22 a las 18:00 horas para enfrentar a un Colo Colo que podría llegar como campeón o, en su defecto, pelear su opción de título ante la UC.

Universidad Católica

Darío Melo; Tomás Asta-Buruaga, Agustín Farías, Juan Ignacio Díaz (Agustín García Basso, 84'), Eugenio Mena; Jimmy Martínez (Fernando Zuqui, 76'), Jhojan Valencia, Cristian Cuevas (Matías Palavecino, 76'); Clemente Montes (Justo Giani, 63'), Fernando Zampedri, Juan Francisco Rossel (Diego Corral, 63'). (DT: Daniel Garnero)

Deportes Limache

César Dutra; Dylan Escobar, Augusto Aguirre, Alfonso Parot, Javier Rojas; Misael Llantén (Vicente Álvarez, 90'), César Fuentes, Leonardo Valencia (Tiago López, 45'); Daniel Castro (Carlos Morales, 90'), Gonzalo Sosa (Marcos Arturia, 79'), Jean Meneses (Marcelo Flores, 83'). (DT: Víctor Rivero)

Árbitro: Franco Jiménez

Estadio: Claro Arena, Las Condes

PURANOTICIA