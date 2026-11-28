Fue, sin duda, uno de los mejores partidos del torneo.

El empate 2-2 entre Colo Colo y La Serena jugado en el Monumental no tuvo desperdicios y terminó con la justa repartición de puntos.

Y es que las emociones se sucedieron merced a las ambiciones de ambos elencos.

El campeón, que salió a la cancha con una formación más que alternativa y que tenía la intención no solamente de cuidar jugadores de cara al partido ante O’Higgins del próximo miércoles por la Copa Chile, sino que también de darle minutos a jugadores que estaban al debe en ello, igual se plantó cerca del área rival.

De hecho, Joaquín Sosa, devenido en un ofensivo lateral izquierdo, tuvo la apertura de la cuenta temprano tras asociarse con Gedeón Díaz, pero el remate final fue muy bien achicado por el arquero José Tapia.

El conjunto granate, en tanto, no fue menos, pensando que su objetivo es clasificar a la Copa Sudamericana.

Su apuesta era presionar la salida de los albos para de ahí construir contraataques sólidos. Y le resultó porque a los 15 minutos Matías Marín supo vencer a Fernando de Paul con un zurdazo, culminando así con una jugada bien urdida que empezó con un error del defensor Javier Méndez en la salida.

Eso ya hizo que el partido se tornara, al menos, entretenido.

Y lo siguió siendo en el segundo tiempo. Es más, aunque fue menos intenso que el primero, sí fue más luchado.

Sosa alcanzó a vestirse de figura al marcar dos goles que parecía que daba vuelta el marcador en favor de los albos.

Pero La Serena no cejó. Aunque Colo Colo mantuvo el control de juego, el cuadro nortino siempre estuvo atento a dar otro zarpazo y supo darlo con un gol de Gonzalo Figueroa tras un gran centro de Alexander Oroz.

Repartición justa de puntos. Un espectáculo para aplaudir.

Colo Colo (2)

Fernando de Paul; Jeyson Rojas (Erick Wiemberg, 62’), Javier Méndez, Iván Román, Joaquín Sosa (Leandro Hernández, 62´); Cristián Díaz, Tomás Alarcón (Arturo Vidal, 69’); Francisco Marchant (Yastin Cuevas, 69’), Lautaro Pastrán, Gedeón Díaz; Marcos Bolados (Álvaro Madrid, 75’). DT: Fernando Ortiz.

La Serena (2)

José Tapia; Ian Rasso, Lucas Alarcón, Rafael Delgado, Yahir Salazar (Fernando Dinamarca, 82’); Francisco Mac Allister (Bruno Gutiérrez, 75’), Sebastián Díaz; Felipe Chamorro (Gonzalo Escalante, 86’); Matías Marín (Alexander Oroz, 75’), Jeisson Vargas: Diego Rubio (Gonzalo Figueroa, 46’). DT: Felipe Gutiérrez.

Liga de Primera (Fecha 29).

Estadio: Monumental.

Goles: Matías Marín (LS, 15’), Joaquín Sosa (CC, 49’ y 57’) el segundo de penal y Gonzalo Figueroa (LS, 77’).

Expulsado: Alexander Oroz, (LS, 90’).

Árbitro: Franco Jiménez.

PURANOTICIA