Universidad Católica gana el clásico ante la U y posterga la celebración de Coquimbo Unido

Era un choque con muchos significados. Vamos viendo. Tanto para Universidad Católica como para Universidad de Chile, los puntos eran trascendentes en la lucha que ambos tienen por obtener un cupo a la Copa Libertadores 2026.

También era importante porque era el debut de este tradicional clásico en el nuevo estadio de la UC, el Claro Arena.

Por último, si el partido terminaba empatado, se abría la posibilidad de que este mismo domingo Coquimbo Unido lograra su primer título en Primera División de vencer a O’Higgins en Rancagua (18.30 horas).



Todo terminó siendo para la Católica porque venció 1-0, en su estadio, a su más enconado adversario y, encima, con un jugador menos casi todo el segundo tiempo.

Más allá de tramo de no más de 10 minutos donde la U tuvo a pelota (que coincidió con la salida de la cancha por lesión de Cristian Cuevas) y donde incluso tuvo la oportunidad de abrir a cuenta en una jugada doble que primero evitó el arquero Vicente Bernedo con un achique (ante Javier Altamirano) y luego el defensor Branco Ampuero con una especie de contorsión (frente a Lucas di Yorio) la UC fue la clara dominadora de la primera etapa.

Ejerciendo presión en la salida y desplegando a sus laterales, los cruzados ganaron espacios en la zona rival y se mostraron mejor acomodados al devenir del partido.

Claro, les faltó a los dirigidos de Daniel Garnero mayor precisión a la hora de definir, pero, sin duda, sí dieron la idea de que podrían prevalecer si seguían así o si sus rivales no buscaban nuevas alternativas para equiparar la lucha.



Pero había otra variable no considerada: una expulsión como la sufrida por Gary Medel a los 53’ tras una dura entrada sobre Di Yorio.

Ahí, por cierto, los azules tomaron las banderas y comenzaron a predominar.

Parecía que encontrarían el espacio para lograr el gol, pero la defensa de la UC respondió siempre.

Y vinieron los minutos que definieron el partido.

Primero fue el 72 cuando, tras gran jugada de Eduard Bello, el volante Alfred Canales convirtió con un remate ajustado.

Luego fue el minuto 79 el decisivo cuando Lucas Assadi salió lesionado (quedando en duda para el juego ante Lanús de este jueves en la Copa Sudamericana) porque ahí la U se quedó presa de los pelotazos para intentar algo.

Jornada de varios tonos la del Claro Arena. La UC celebrando, la U preocupada y Coquimbo guardando, por ahora, su ahogado grito de campeón.



U. Católica (1)

Vicente Bernedo; Tomás Asta-Buruaga, Daniel González, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Gary Medel; Cristian Cuevas (Alfred Canales, 23’), Jhojan Valencia, Eduard Bello (Diego Corral, 92’); Diego Valencia (Agustín Farías, 82’) y Fernando Zampedri (92’, Juan Francisco Rossel). DT: Daniel Garnero.

U. de Chile (0)

Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez (Lucas Assadi, 56’) (Nicolás Guerra, 80’), Franco Calderón, Matías Zaldivia;; Nicolás Fernández, Marcelo Díaz (Fabián Hormazábal, 76’), Israel Poblete (Sebastián Rodríguez, 46’), Antonio Díaz; Javier Altamirano (Maximiliano Guerrero, 46’); Lucas di Yorio y Leandro Fernández. DT: Gustavo Álvarez.

Liga de Primera (Fecha 25).

Estadio: Claro Arena.

Gol: Alfred Canales (UC, 72’).

Expulsado: Gary Medel (UC, 53’).

Árbitro: Juan Lara.

PURANOTICIA