Universidad Católica derrotó a La Serena y empieza asegurar clasificación a Copa Libertadores

Universidad Católica afirmó su lucha por clasificar a la Copa Libertadores 2026 al derrotar a La Serena por 1-0 en La Portada.

Pero no fue en una jornada brillante.

Pese a que ambos equipos tenían la obligación de obtener los puntos en vista de sus objetivos específicos, ni uno ni otro salió a quemar naves en búsqueda de la victoria.

Apenas denunciaron las fórmulas primarias de ataque. La de La Serena, por cierto, a través del buen manejo del balón de Jeisson Vargas. La de la UC, por vía del descuelgue de sus laterales -Tomás Astaburuaga y Eugenio Mena- quienes salían casi siempre al unísono para que los cruzados generasen superioridad.



Pero a no ser por un par de acercamientos de uno y otro equipo, la verdad es que costó que la lucha fuera más efectiva que efectista.

La diferencia, al final, y como ya es casi una costumbre, fue la eficacia del histórico goleador de los cruzados Fernando Zampedri.

El Toro resolvió todas las indecisiones con un cabezazo de su sello al iniciarse el segundo tiempo y le dio los puntos a la UC que ahora atesora mirando la Copa.

No basta más. El lirisimo será para otra vez.



La Serena (0)

Eryin Sanhueza; Lucas Alarcón, Nicolás Ferreyra, Joaquín Fernández; Matías Pinto (Jeyson Rojas 57’), Sebastián Gallegos, Juan Fuentes (Sebastián Díaz, 80’), Manuel Rivera (Bryan Mendoza, 70’), Fernando Dinamarca (Cristian Gutiérrez, 57’); Gonzalo Jara (Daniel Cordero, 80’) y Jeisson Vargas. DT: Mario Sciacqua.

Universidad Católica (1)

Vicente Bernedo; Tomás Asta-Buruaga, Daniel González, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Alfred Canales (Diego Valencia, 63’), Ignacio Pérez, Jhojan Valencia; Eduard Bello (97’, Diego Corral) Fernando Zampedri (Nicolás Letelier, 97’) y Clemente Montes (Dylan Escobar, 81’). DT: Daniel Garnero.

Liga de Primera (Fecha 27).

Estadio: La Portada.

Gol: Fernando Zampedri (UC, 48’).

Expulsado: Ignacio Pérez (UC, 91’).

Público: 4.221 personas.

Árbitro: Cristian Garay.

PURANOTICIA