Luto en el fútbol chileno: Fallece Jorge Cortés, histórico exarquero de Everton de Viña del Mar

Everton informó la muerte de Jorge Armando Cortés Villagrán, arquero con más partidos disputados en la historia del club, con 298 encuentros defendiendo el arco de los de Viña del Mar.

El exdeportista falleció después de varios días luchando contra las consecuencias del infarto que sufrió la semana pasada.

A través de redes sociales, los "ruleteros" indicaron que "con profundo pesar, despedimos al gran Jorge Armando Cortés Villagrán, arquero con más partidos disputados en la historia de Everton de Viña del Mar, con 298 encuentros defendiendo el arco Oro & Cielo".

Complementaron que "su legado se refleja en hitos imborrables, como los más de 988 minutos sin recibir goles en 1985, registro que lo mantiene en el tercer puesto del podio histórico, muestra de su jerarquía, entrega y amor por estos colores".

Finalmente, escribieron: "A sus seres queridos, excompañeros y amistades, les hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias y toda nuestra fuerza en este difícil momento".

Cabe señalar que en su trayectoria en clubes nacionales, el exguardameta también defendió a Colo-Colo, Coquimbo Unido, Regional Atacama y Palestino.

(Imágenes: @evertonvina, Clásicos del Fútbol (Facebook))

