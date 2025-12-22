Sifup acusa al presidente de San Antonio Unido de "incumplir la ley" y emplaza a la ANFP a "aumentar el control sobre el club"

El Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) hizo una denuncia contra de Guillermo Lee, presidente de San Antonio Unido, elenco que debido a sus problemas económicos recibió una importante resta de puntos y perdió la categoría en la Segunda División Profesional.

Por medio de un comunicado, desde el gremio aseguraron que el mandamás del cuadro lila, pese al compromiso adquirido con los jugadores, no ha firmado los finiquitos, por lo cual los deportistas no han recibido el dinero que les corresponde ni una copia del documento.

A raíz de este situación, la entidad emplazó a la ANFP para "aumentar control sobre este club, que ya fue sancionado y perdió la categoría por incumplimientos dirigenciales".

"El directorio de la ANFP debe denunciar y los Tribunales funcionar con el objetivo de que los dirigentes negligentes sean sancionados por su mala gestión, generando un daño profundo a nuestra actividad", agregaron en el escrito.

Por último, el Sifup depositó su confianza en que "la mesa de Pablo Milad se cuadrará con esta solicitud, considerando que fue uno de los compromisos adquiridos en la mediación ante la Dirección del Trabajo en enero de este año".

(Imagen: @sanantoniounido)

