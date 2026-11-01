Universidad Católica derrota a Universidad de Chile por la cuenta mínima y se enciende la pelea por el Chile 2

El clásico universitario 203 no tenía favoritos absolutos, pero sí un equipo mejor aspectado: Universidad de Chile, que venía con un rendimiento perfecto en las últimas cuatro fechas ante una Universidad Católica que estaba llena de dudas tras dos partidos sin ganar.

Pero claro, estos encuentros tienden a diluir las estadísticas y así pasó en el Claro Arena donde los cruzados se impusieron por 1-0 con lo que estrechó la lucha con los azules por el Chile 2 (ahora los separan sólo dos puntos).

No sólo eso. La victoria de la UC le abrió la posibilidad a Colo Colo de ser campeón la próxima fecha: si le gana a Ñublense en Chillán, obtendrá su corona 35 ya que se alejó 10 puntos de la U a cuatro jornadas del final de la Liga de Primera.

Todo ello se da tras un partido bien planificado y mejor ejecutado por la UC.

La tempranera apertura de la cuenta (4’) por parte de Clemente Montes dio al equipo local la posibilidad de desplegar con mayor tranquilidad y convicción la planificación estratégica diseñada por el DT Daniel Garnero.

La idea era obvia: intentar que los azules no lograran desplegarse por sus puntas, lo que significaba que los volantes cruzados fueran en marcas permanentes ante sus rivales azules de ese sector y que todos los delanteros retrocedieran para completar la asfixia.

Y eso le resultó a la UC. De hecho, la U tuvo muy poco espacio para asomarse en forma construida al área de los dueños de casa y sólo el argumento de los pelotazos largos intentó ser un factor ofensivo que, de todas formas, resultaba ineficaz ante la bien parada defensa de los cruzados.

Claramente los azules intentaron cambiar el rumbo del partido en el tramo final, pero a pesar de tener más la pelota, generarse un par de situaciones y hacer más y más cambios ofensivos (terminó jugando con tres delanteros centrales) no lograron derribar la barrera cruzada.

A punto de esfuerzo y de convicción, la UC dio por cerrada la crisis y abrió la puerta de una definición de aquellas en el cierre del torneo chileno de Primera División.

Universidad Católica (1)

Darío Melo; Tomás Asta-Buruaga, Agustín Farías, Juan Ignacio Díaz, Eugenio Mena (Agustín García, 75’); Jimmy Martínez, Jhojan Valencia (Alfred Canales, 75’), Cristian Cuevas; Clemente Montes (Justo Giani, 57’), Fernando Zampedri y Juan Francisco Rossel (Sebastián Arancibia, 46’) (Diego Corral, 85’). DT: Daniel Garnero.

Universidad de Chile (0)

Gabriel Castellón; Igor Lichnovsky, Matías Zaldivia, Nicolás Ramírez (Fabián Hormazábal, 85’); Matías Guerrero, Tomás Reinhardt (Javier Altamirano, 75’), Charles Aránguiz (Lucas Barrera, 75’), Marcelo Morales; Agustín Arce (Juan Martín Lucero, 85’, Eduardo Vargas e Iván Vásquez (Octavio Rivero, 65’). DT: Fernando Gago.

Liga de Primera (Fecha 26).

Estadio: Claro Arena.

Gol: Clemente Montes (UC, 4’).

Público; 17.521 personas.

Árbitro: Diego Flores.

PURANOTICIA