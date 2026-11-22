El derbi andaluz jugado este sábado en el Sánchez Pizjuán terminó en empate 1-1 entre Sevilla y Real Betis, resultado que no dejó conforme al entrenador de este último equipo, Manuel Pellegrini.

Pese a que el elenco local fue superior durante gran parte del partido, el Ingeniero puso el acento en que el gol rival fue al filo del término.

“Vi un partido típico de derbi con pocas llegadas. Nos pusimos por delante y luego llegó una gran tapada del portero ante Antony. Dejamos escapar los puntos en el último minuto con un gol totalmente evitable”, comenzó señalando el DT chileno.

Pellegrini profundizó su desazón comentando que “esta vez no puedo decir que un empate fuera de casa es bueno. El punto es malo, se nos escapa en el último momento la victoria. Ellos no crearon ninguna ocasión clara en todo el primer tiempo. Empatar así es duro”.

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