En la presente jornada dominical culminará el tradicional Abierto de Los Leones que se disputa en Santiago y en él uno de los atractivos principales es la participación del mejor golfista chileno, Joaquín Niemann.

Y el talagantino será uno de los que estará en la pelea por el título puesto que el sábado logró anotarse en el tercer lugar de la clasificación tras una ronda de 69 golpes (-3).

Con ese resultado, Niemann alcanzó un acumulado de 139 golpes (-5) y comienza la jornada final a dos golpes de los líderes, Gustavo Silva y Gabriel Morgan Birke, que registran 137 golpes (-7).

En la categoría femenina, en tanto, Thomasine Bartholdson se ubica por ahora en el primer lugar tras registra 69 golpes (-3) en la jornada sabatina y alcanzar así un acumulado de 143 (-1).

PURANOTICIA