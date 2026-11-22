Maximiliano Gutiérrez se ha ido consolidando poco a poco a nivel internacional.

El delantero chileno que partió desde Huachipato a Independiente de Argentina dio el salto a Europa este año y recaló en Rusia para jugar por Dynamo.

Y Gutiérrez, quien también es seleccionado chileno, ha vivido un proceso de adaptación que parece haber llegado a su fin.

Así, este domingo el atacante nacional por primera vez fue titular en su escuadra, en el empate 1-1 de Dynamo como local ante Krasnodar, por la fecha 15 de le Premier League rusa.

Gutiérrez tuvo una buena actuación y fue relevado en el minuto 83 por Dmitri Skopintsev.

Los goles del encuentro fueron obra de Jhon Córdoba (11’) para los visitantes, mientras que el empate para Dymano lo logró Yaroslav Gladyshev (27’).

Con esta igualdad, Dynamo se mantiene junto a Spartak al tope de la tabla de posiciones, ambos con 32 unidades.

PURANOTICIA