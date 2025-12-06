Universidad Católica derrota a Unión La Calera y vuelve a la Copa Libertadores tras cuatro años

Puede ser que ganarle a Unión La Calera en el Claro Arena aparecía para la Universidad Católica como algo más que probable. Era, quizás, un mínimo garantizado y con ello, alcanzar el subcampeonato del torneo y clasificar así a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Pero no, para los cruzados nada fue un trámite. Ni el partido ante los caleranos ni menos el regreso al torneo sudamericano tras cuatro años de ausencia.

Y el esforzado logro tiene un protagonista claro: el DT Daniel Garnero quien supo en cada partido que dirigió desde que llegó, imponer sus ideas y levantar a un equipo que parecía demasiado frágil.

Lo vivido este sábado en el Claro Arena es la mejor muestra. La extraña combinación entre confianza y una dosis de tensión, impuso en los cruzados no salir a buscar el gol de manera arriesgada en la primera parte ante Unión La Calera.



Si bien los dirigidos de Garnero tuvieron a pelota e incluso ensayaron algunos remates y centros a la portería de Jorge Peña, pareció que ello le resultaba suficiente para seguir la tranquila ruta trazada al Chile 2.

Pero cementeros remecieron a la UC cuando a los 38’, Ignacio Mesías se llevó en velocidad a Gary Medel por el sector izquierdo y ensayó un remate al segundo palo de Vicente Bernedo que significó el 1-0 para los visitantes.

Ahí el Claro Arena se heló. En las tribunas, pero también en la cancha porque al menos hasta el término del primer tiempo los cruzados sólo jugaron a los pelotazos buscando el gol sin que ello resultara favorable para sus pretensiones.

Pero para buena fortuna cruzada su entrenador dio de nuevo con la tecla para enrielarlo todo en el segundo tiempo.

Jhojan Valencia se adueñó del mediocampo y dejó que Gary Medel se quedara cuidando la propia zona para evitar nuevas sorpresas.

Y el futbol de la Católica comenzó a fluir porque Eduard Bello se activó para centrar en el empate conseguido por Clemente Montes (54’) y anotar el tanto del triunfo (69’) con una entrada briosa por el medio.

Tarea cumplida para la UC. Esforzadamente. Con angustia adosada a ideas renovadas en medio de crisis.

Garnero se anotó un puntazo en el alma cruzada…



Universidad Católica (2)

Vicente Bernedo; Tomás Asta-Buruaga, Daniel González, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Gary Medel (Diego Valencia, 83’), Agustín Farías, Jhojan Valencia; Eduard Bello, Fernando Zampedri (Juan Francisco Rossel, 92’) y Clemente Montes (Diego Corral, 92’). DT: Daniel Garnero.

Unión La Calera (1)

Jorge Peña; Diego Monreal, Alexander Pastene (Felipe Campos, 72’), Javier Saldías; Cristopher Díaz (Leandro Benegas, 78’), Camilo Moya (Joaquín Soto, 72’), Juan Méndez (Ariel Britez, 78’), Michael Maturana; Kevin Méndez, Sebastián Sáez e Ignacio Mesías (Franco Lobos, 88’). DT: Martín Cicotello.

Liga de Primera (Fecha 30).

Estadio: Claro Arena.

Goles: Ignacio Mesías (ULC, 38’), Clemente Montes (UC, 54’) y Eduard Bello (UC, 69’).

Árbitro: Fernando Véjar.

PURANOTICIA