Junior Fernández extiende su racha goleadora y mantiene a su equipo en carrera

El delantero chileno Junior Fernández continúa atravesando un destacado presente en el fútbol turco y este domingo volvió a ser protagonista al anotar un nuevo gol en el triunfo de Keçiörengücü por 3-1 ante Ümraniyespor, en duelo válido por la 19ª fecha de la Primera División TFF, segunda categoría del balompié local.

El atacante de 37 años, oriundo de Tocopilla, fue titular y abrió el camino del triunfo con una jugada de alto nivel individual. A los 21 minutos, Fernandes recibió un pase en profundidad, eludió a dos defensores y definió con un remate rasante al primer palo, dejando sin opciones al portero rival.

Con esta conquista, el exseleccionado nacional ratificó su buen momento goleador, alcanzando su sexto tanto en los últimos dos meses, consolidándose como una de las principales cartas ofensivas de su equipo en la recta final del año.

En el balance general de la temporada, Fernandes registra ocho goles y seis asistencias, cifras que reflejan su vigencia y su aporte tanto en la finalización como en la generación de juego, pese al paso de los años.

Gracias a este resultado, el Keçiörengücü se ubica en el décimo lugar de la tabla con 26 puntos, quedando a cuatro unidades de los puestos de playoffs y a diez del ascenso directo, manteniendo vivas sus aspiraciones en el campeonato.

PURANOTICIA