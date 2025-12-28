Gabriel Suazo asoma como solución de emergencia en la defensa del Sevilla

La sanción de seis partidos impuesta al defensor brasileño Marcao encendió las alarmas en el Sevilla, obligando al técnico Matías Almeyda a buscar alternativas defensivas en un plantel que también cuenta con los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo.

Pese a su irregularidad, Marcao se había consolidado como una pieza importante en el esquema del entrenador argentino, sumando 13 partidos disputados, varios de ellos como capitán del equipo, lo que profundiza el impacto de su ausencia tras la expulsión ante el Real Madrid.

Ante este escenario, el medio español El Desmarque informó que Almeyda analiza distintas fórmulas para reordenar la última línea. Una de las más llamativas sería reubicar a Gabriel Suazo como defensor central por izquierda, liberando el carril para el joven Joaquín Martínez Gauna.

Si bien el seleccionado chileno se desempeña habitualmente como lateral o carrilero, esta función no le es ajena. Durante su paso por el Toulouse, Suazo ya fue utilizado como central en dos encuentros disputados en febrero, cumpliendo con solvencia.

De concretarse la modificación, Suazo podría transformarse en una pieza clave dentro de la zaga sevillista, aportando salida limpia, experiencia internacional y liderazgo, en un tramo exigente de la temporada para el conjunto andaluz.

