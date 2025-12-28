Guillermo Maripán, entre críticas y respaldos en derrota del Torino

Luego de encadenar dos triunfos consecutivos, el Torino de Guillermo Maripán volvió a tropezar en la Serie A, tras caer por 2-1 ante Cagliari, en un encuentro donde el defensor chileno fue protagonista, aunque esta vez desde una mirada más crítica.

El zaguero nacional disputó los 90 minutos, pero quedó involucrado en la acción que terminó definiendo el partido. Su desempeño, lejos de la solidez mostrada en fechas anteriores, dividió a la prensa italiana, que analizó con distintos matices su rendimiento.

El medio Toro News recordó su sobresaliente actuación frente a Sassuolo, destacando que comenzó el duelo con buen ritmo y cortes oportunos. Sin embargo, subrayó que falló en la marca de Kilicsoy, a quien dejó escapar en la jugada que significó la ventaja definitiva para el conjunto sardo.

Más duro fue Torino Granata, que señaló que Maripán “no tuvo un buen día” y apuntó directamente a su responsabilidad en el gol de la derrota, pese a mencionar un intento ofensivo del chileno en los minutos finales.

En contraste, Eurosport entregó una visión más positiva, asegurando que el defensor sostuvo un duelo de gran nivel, neutralizando gran parte de los ataques del Cagliari y mostrando solidez en el juego aéreo, reafirmando así el carácter disparejo pero competitivo de su actuación.

