Universidad Católica confirmó que no habrá venta de entradas para el debut copero ante Boca Juniors

Una pésima noticia recibieron los hinchas de Universidad Católica de cara al debut del equipo por Copa Libertadores ante Boca Juniors, duelo que se llevará a cabo en el Claro Arena este martes a las 20:30 horas.

Por medio de redes sociales, el cuadro cruzado informó que no se pondrán a la venta entradas para el público general local, pudiendo asistir únicamente abonados, decisión que se sustentaría en las dificultades logísticas de recibir a dos mil fanáticos xeneizes en el reducto de Las Condes.

En ese sentido, desde el club estudiantil explicaron que "las exigencias de seguridad impuestas por las autoridades para ello, implicará reubicar a algunos abonados de Tribuna Prieto Alto, lo que impide disponibilizar tickets para hinchas cruzados en las restantes tribunas de Claro Arena".

Al mismo tiempo, detallaron que "se agregarán las mayores dimensiones de los colchones de seguridad exigidos por la Delegación Presidencial Metropolitana y Carabineros para la separación entre hinchas de ambos equipos, lo que inevitablemente también implicará perder una importante cantidad de asientos destinados a implementar dicha separación. Todo lo anterior limita los asientos para poder disponibilizar la venta de entradas como habitualmente ocurre en nuestros partidos de local".

Asimismo, el elenco precordillerano puntualizó que "los únicos ticket que se disponibilizarán a la venta para público local serán los que sean cedidos por Abonados que no puedan asistir a este partido. Dichos ticket se liberarán los días lunes 06 de abril, a las 12 horas y en el mismo horario el martes 07 de abril para compra exclusiva de Socios, de acuerdo a disponibilidad".

Por último, la UC agradeció "la comprensión ante esta excepcional situación, la cual se ampara en las exigencias de las autoridades para propiciar un espectáculo seguro para todos los asistentes".

PURANOTICIA