Universidad Católica busca mantener su racha perfecta en Copa Chile ante Deportes Copiapó

A contar de las 20:30 horas de este sábado, Universidad Católica recibirá en el Claro Arena a Deportes Copiapó en el marco de la quinta fecha del Grupo B de Copa Chile, donde los cruzados solo han registrado victorias.

Es que los pupilos de Daniel Garnero no han pasado mayores zozobras en el certamen y han sumado los doce puntos disputados, asegurando la punta y con ello su pasaje a octavos de final.

Sin embargo, tal como avisó en conferencia de prensa el delantero Diego Corral, la UC no quiere sacar el pie del acelerador y tienen pensado mantener el tranco ganador este noche ante el León de Atacama.

De hecho, la única modificación que prepararía el DT estudiantil sería el ingreso del juvenil argentino Martín Gómez en ligar de su compatriota Justo Giani, una de las figuras en la temporada del combinado de Las Condes.

Con esto en mente, los universitarios saldrían a la cancha con Vicente Bernedo; Bernardo Cerezo, Daniel González, Branco Ampuero y Nicolás L'Huillier; Jhojan Valencia, Jimmy Martínez, Matías Palavecino; Corral, Fernando Zampedri y Gómez.

Por su parte, el cuadro nortino marcha tercero con los mismos cuatro unidades de Everton pero con peor diferencia de gol. Los atacameños formarían con Richard Leyton; Marcelo Filia, Agustín Ortiz, Nicolás Suárez (o Nozomi Kimura) y John Santander; Gastón Pérez, Iván Ledezma y Enzo Fernández; Damián Sáez, Lautaro Palacios y Francisco Espoz.

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