Marcelo Díaz confirma que se retirará del fútbol profesional una vez terminada la temporada 2026

Desde hace semanas que se venía rumoreando sobre el posible retiro de Marcelo Díaz al final de este 2026. Y ya es oficial.

El volante de Universidad de Chile anunció este jueves que esta será la última temporada de su carrera profesional, pues colgará los botines a fin de año.

El bicampeón de América con la Roja dio a conocer su decisión mediante un emotivo video publicado en sus redes sociales.

"Ha sido un viaje hermoso, que coincidentemente en el año 21 llega a su fin. Gracias a todos quienes fueron parte de este maravilloso sueño", escribió "Carepato".

Además el jugador de 39 años, añadió que "mi única misión era que me recordaran por ser una buena persona (...) El sueño que tuve de niño se tranformó día a día en mi máximo orgullo. Me voy vacío, entregué todo lo que tenía. No es una decisión fácil, nunca lo es cuando ha sido tu vida entera. Hoy, 30 años después, me despido con el orgullo de ser capitán de la U".

De esta manera, Díaz pondrá fin a una exitosa carrera, donde vistió las camisetas de la U, Deportes La Serena, Basilea de Suiza, Celta de Vigo de España, Hamburgo de Alemania, Pumas de México, Racing de Argentina, Libertad de Paraguay y Audax Italiano.

En su trayectoria, ganó 15 títulos, entre ellos la histórica Copa Sudamericana 2011 con los azules, además de las dos Copas América con la Selección chilena.

VIDEO

(Video: @chelodiaz_21)

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